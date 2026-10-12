Реєстрували Starlink для росіян: прокуратура викрила схему

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У Хмельницькій, Запорізькій та Миколаївській областях правоохоронці викрили чотирьох агентів РФ. Вони реєстрували Starlink для росіян

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

На Хмельниччині 33-річний мобілізований військовослужбовець, який залишив мцісце служби, зареєстрував дев’ять терміналів Starlink для росіян. За це він отримав близько 20 тисяч гривень. Також він передав ворогу інформацію про розташування кількох оборонних об’єктів.

У Запоріжжі 21-річний житель виконував завдання росіян. За кожне він отримував по 150 доларів. Зокрема, він зареєстрував дев'ять терміналів Starlink. Ідентифікатори Starlink, які використовували окупанти на захоплених територіях Запорізької та Донецької областей, заблоковано.

У Миколаєві двоє жителів віком 18 та 22 роки за завданням російського куратора зареєстрували термінал Starlink, який призначався для військових РФ. Зокрема, вони висловили готовність продовжувати співпрацю.

Всім зловмисникам загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві контррозвідка СБУ викрила ще двох російських агентів, які на замовлення російської ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для російської армії.