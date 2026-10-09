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09 октября 2026, 14:10

В Киеве женщина публиковала видео ПВО и получила подозрение

09 октября 2026, 14:10
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Фото: прокуратура
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В Киеве разоблачили 45-летнюю женщину. Она снимала на видео расстановку украинского ПВО

Об этом сообщает прокуратура Киевской области, передает RegioNews.

Женщина в начале октября снимала на видео украинские установки Gepard, с помощью которой военные отражали воздушную атаку россиян. Впоследствии это видео она опубликовала в Instagram. Видео просмотрели более 280 тысяч человек, а затем оно появилось в российских соцсетях.

Эксперты отметили, что с помощью этой видеозаписи можно установить конкретное местоположение средств противовоздушной обороны. Теперь женщине грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, СБУ разоблачила очередного корректировщика атак россиян по Запорожью. Им оказался местный житель, ушедший в СЗЧ. Известно, что он отмечал на гугл-картах расположение потенциальных "целей" и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе.

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