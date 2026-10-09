Задержание в Вене: Михаила Ткача отпустили, оператор УП получил ранения

Фото: "Украинская правда"

Журналиста и руководителя отдела расследований издания Михаила Ткача отпустили после более чем 12 часов задержания в Вене

Об этом сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, передает RegioNews.

По ее словам, Ткача отпустили в 4 утра 9 октября. В то же время у редакции до сих пор нет возможности связаться с ним напрямую.

"Наш коллега Ярослав Бондаренко во время задержания получил ранение и находился в больнице. Лишь ночью полиция начала его допрос", – сообщила Мусаева.

Пока редакции неизвестен процессуальный статус обоих журналистов.

В "Украинской правде" заявили, что обвинения, выдвигаемые коллегам во время содержания, вызывают серьезные вопросы. Редакция ожидает от австрийских правоохранителей объяснений обстоятельств задержания, ранения Бондаренко и длительного содержания обоих журналистов.

Также издание требует уточнить процессуальный статус журналистов и вернуть средства связи.

Мусаева напомнила, что Ткача и раньше задерживали при выполнении журналистских задач в разных странах. Однако в предыдущих случаях после выяснения обстоятельств его отпускали в течение полутора-двух часов.

"Это первая ситуация, когда наших коллег содержали более 12 часов. Продолжительность задержания, характер выдвинутых нашим коллегам обвинений, ранения Ярослава и отсутствие прямой связи с Михаилом вызывают у нас большую обеспокоенность", – подытожила главная редактор издания.

Напомним, накануне стало известно, что журналист "Украинской правды" Михаил Ткач задержан в Вене. Известно, что он выполнял там редакционную задачу.