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06 жовтня 2026, 19:45

Прикордонники показали, як накривають російські авто прямо на ходу

06 жовтня 2026, 19:45
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Фото: ДПСУ
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Прикордонники показали свіжі кадри з Південно-Слобожанського напрямку. Українські військові дронами успішно атакували авто росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу бригади "Форпост". Українські військові знаходять та атакують дронами ворожий транспорт прямо під час руху та на позиціях.

"Розвідка, швидка реакція та точна робота з повітря дозволяють зменшувати можливості противника використовувати техніку для забезпечення своїх підрозділів і ведення бойових дій", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили склади БпЛА "Рубікон" та арсенал озброєння окупантів.

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