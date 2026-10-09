Силы обороны ударили по Омскому НПЗ: в Генштабе подтвердили атаку

Фото: Генштаб ЗСУ

В Генштабе ВСУ подтвердили удар Сил обороны по Омскому нефтеперерабатывающему заводу на территории РФ. Этот НПЗ, в частности, обеспечивает русскую армию.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

8 октября Силы обороны Украины атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Это один из самых мощных НПЗ в РФ, где перерабатывают более 21 миллиона тонн нефти в год.

"Омский НПЗ уже потерпел поражение 6 июля 2026 года. Тогда украинские воины поразили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год", - говорят в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск. В частности, были поражены в районе Донецка – место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА.