00:55  09 октября
Ведущий Александр Педан перенес серьезную операцию
09:11  09 октября
Враг ударил по пригороду Харькова: ранены три женщины
11:19  09 октября
Прятали метадон в печенье и сыре: во Львовской области будут судить двух мужчин
UA | RU
UA | RU
09 октября 2026, 13:00

Силы обороны ударили по Омскому НПЗ: в Генштабе подтвердили атаку

09 октября 2026, 13:00
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ЗСУ
Читайте також
українською мовою

В Генштабе ВСУ подтвердили удар Сил обороны по Омскому нефтеперерабатывающему заводу на территории РФ. Этот НПЗ, в частности, обеспечивает русскую армию.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

8 октября Силы обороны Украины атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Это один из самых мощных НПЗ в РФ, где перерабатывают более 21 миллиона тонн нефти в год.

"Омский НПЗ уже потерпел поражение 6 июля 2026 года. Тогда украинские воины поразили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год", - говорят в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск. В частности, были поражены в районе Донецка – место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные Генштаб удары по РФ
Пограничники показали, как накрывают российские авто прямо на ходу
06 октября 2026, 19:45
Минобороны заявило о поражении более 51% мощностей НПЗ РФ
05 октября 2026, 08:26
ВСУ ударили по позициям "Искандеров" в Брянской области, – Зеленский
03 октября 2026, 18:55
Все новости »
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
В Киеве женщина публиковала видео ПВО и получила подозрение
09 октября 2026, 14:10
В Киевской области россияне руками подростков хотели устроить диверсию
09 октября 2026, 13:35
В Чернигове после атаки БпЛА горел торговый центр
09 октября 2026, 13:19
В Киевской области во время разбора завалов нашли тело женщины
09 октября 2026, 12:51
Задержание в Вене: Михаила Ткача отпустили, оператор УП получил ранения
09 октября 2026, 12:23
Война, спецслужбы и международная безопасность: что действительно важно
09 октября 2026, 11:57
На Закарпатье 19-летняя девушка за $6000 переправляла мужчин в Румынию
09 октября 2026, 11:40
Прятали метадон в печенье и сыре: во Львовской области будут судить двух мужчин
09 октября 2026, 11:19
Россия атаковала Одесскую область: повреждены 11 домов на базах отдыха
09 октября 2026, 10:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Виктор Ягун
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Все блоги »