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08 жовтня 2026, 19:57

Європротокол тепер можна оформити у "Дії": у МВС назвали умови

08 жовтня 2026, 19:57
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Фото: pexels
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Оформити європротокол після незначної дорожньо-транспортної пригоди відтепер можна онлайн у застосунку "Дія". Процедура не потребує паперових документів, а дані учасників перевіряються автоматично

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає RegioNews.

"Без паперів і зайвого очікування. Уся процедура — в смартфоні. Дані перевіряються автоматично, а оформлений Європротокол одразу передається страховим компаніям", — зазначив Вигівський.

Скористатися онлайн-оформленням можна лише за певних умов. ДТП має статися за участю двох автомобілів, унаслідок аварії не повинно бути загиблих або травмованих, а обидва водії мають мати чинні поліси обов’язкового страхування.

За словами міністра, запуск послуги є частиною роботи з цифровізації державних сервісів.

"Це рішення стало ще одним результатом роботи МВС над цифровізацією послуг. Разом із Мінцифри, Національною поліцією та МТСБУ ми вдосконалили механізм, щоб зробити його максимально зручним для водіїв", — сказав Вигівський.

Європротокол — це спеціальний бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, який водії-учасники ДТП заповнюють на місці аварії. Документ передають страховій компанії як підтвердження факту ДТП для врегулювання страхового випадку.

Нагадаємо, в Україні розірвати шлюб тепер можна онлайн через застосунок "Дія". Нова послуга дозволяє оформити розлучення без черг та особистого відвідування відділу ДРАЦС.

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