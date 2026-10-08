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08 октября 2026, 19:57

Европротокол теперь можно оформить в "Дии: в МВД назвали условия

08 октября 2026, 19:57
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Фото: pexels
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Оформить европротокол после незначительного дорожно-транспортного происшествия теперь можно онлайн в приложении "Дия". Процедура не требует бумажных документов, а данные участников проверяются автоматически

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передает RegioNews .

"Без бумаг и лишнего ожидания. Вся процедура - в смартфоне. Данные проверяются автоматически, а оформленный Европротокол сразу передается страховым компаниям", - отметил Выговский.

Воспользоваться онлайн-оформлением можно только при определенных условиях. ДТП должно произойти с участием двух автомобилей, в результате аварии не должно быть погибших или травмированных, а оба водителя должны иметь действующие полисы обязательного страхования.

По словам министра, запуск услуги является частью работы по цифровизации государственных сервисов.

"Это решение стало еще одним результатом работы МВД над цифровизацией услуг. Вместе с Минцифрой, Национальной полицией и МТСБУ мы усовершенствовали механизм, чтобы сделать его максимально удобным для водителей", — сказал Выговский.

Европротокол – это специальный бланк сообщения о дорожно-транспортном происшествии, который водители-участники ДТП заполняют на месте аварии. Документ передают страховой компании в качестве подтверждения факта ДТП для урегулирования страхового случая.

Напомним, в Украине расторгнуть брак теперь можно онлайн через приложение "Действие". Новая услуга позволяет оформить развод без очередей и личного посещения отдела ДРАЦС.

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