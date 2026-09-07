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07 вересня 2026, 11:11

У "Дії" запрацювало онлайн-розлучення: хто може скористатися послугою

07 вересня 2026, 11:11
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні розірвати шлюб тепер можна онлайн через застосунок "Дія". Нова послуга дозволяє оформити розлучення без черг та особистого відвідування відділу ДРАЦС

Про це розповіли в громадській організації "Захист Держави", передає RegioNews.

Скористатися послугою може подружжя, яке має спільну згоду на розірвання шлюбу та не має спільних неповнолітніх дітей.

Для оформлення розлучення один із подружжя подає заяву в застосунку "Дія". Другий партнер отримує сповіщення та підтверджує свою згоду за допомогою "Дія.Підпису".

Після цього система автоматично перевіряє дані та реєструє розірвання шлюбу.

За допомогою щодо оформлення послуги або юридичною консультацією можна звернутися до фахівців ГО "Захист Держави" у Миколаєві за адресою: вул. Шевченка, 42/18.

Фахівці приймають із понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Телефон: +38 (066) 004-15-29.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли про підводні камені продажу авто "за довіреністю". Адже довіреність лише надає право користування або представництва, але не передає право власності. Повноцінна зміна власника відбувається лише після договору купівлі-продажу та перереєстрації в сервісному центрі МВС.

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