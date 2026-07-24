Виплати військовим: як відбувається індексація

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Індексація виплат не є премією чи додатковою доплатою. При цьому командир не може вирішувати, чи отримає військовий індексацію виплат, чи ні

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Експерти пояснили, що індексація є соціальною гарантією від держави. Йдеться про захист грошового забезпечення від знецінення внаслідок інфляції. Все що важливо знати про розрахунок індексації виплат військовим:

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли, що апатія у підлітковому віці не завжди свідчить про лінощі чи небажання щось робити. Втрата інтересу до звичних занять може бути сигналом емоційного виснаження або внутрішніх переживань, які потребують уваги та підтримки.