Виплати військовим: як відбувається індексація
Індексація виплат не є премією чи додатковою доплатою. При цьому командир не може вирішувати, чи отримає військовий індексацію виплат, чи ні
Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.
Експерти пояснили, що індексація є соціальною гарантією від держави. Йдеться про захист грошового забезпечення від знецінення внаслідок інфляції. Все що важливо знати про розрахунок індексації виплат військовим:
Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли, що апатія у підлітковому віці не завжди свідчить про лінощі чи небажання щось робити. Втрата інтересу до звичних занять може бути сигналом емоційного виснаження або внутрішніх переживань, які потребують уваги та підтримки.
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