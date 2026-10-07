Спалах чуми в Іркутську: чи може інфекція дістатися України

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На тлі повідомлень про спалах чуми в російському Іркутську українці почали цікавитися, чи може інфекція потрапити на територію України. Епідеміологиня Наталія Виноград заявила, що повністю виключати такий сценарій не можна

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає RegioNews.

За словами Виноград, через війну значно активізувалися міграційні процеси – як усередині України, так і за кордон. Це, своєю чергою, впливає на ризики поширення інфекційних захворювань.

Епідеміологиня зазначила, що інкубаційний період легеневої чуми може тривати від одного до двох днів. У цей час інфікована людина може не мати очевидних симптомів і почуватися здоровою.

"Можна бути на іншому континенті в стані абсолютно клінічно здорової людини. Але людина вже інфікована і переносить проблему на іншу територію", – пояснила Виноград.

Водночас вона наголосила, що наразі між Україною та Росією немає прямих контактів, що зменшує ризик безпосереднього занесення інфекції.

Однак повністю виключати можливість зараження не можна. Зокрема, українці під час поїздок за кордон можуть контактувати з громадянами Росії, зазначила епідеміологиня.

"Наприклад: маємо наших людей, які поїхали відпочивати кудись за кордон, зустрілися там з росіянами. Багато не треба", – сказала епідеміологиня.

Чума в Росії: що відомо про ситуацію в Іркутську

У російській Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту почали поширюватися повідомлення про можливий спалах легеневої чуми. Жінка померла 2 жовтня від пневмонії невстановленого походження. Після цього під медичне спостереження потрапили близько 200 людей, які могли контактувати з нею.

Водночас підтверджених випадків чуми в Іркутську наразі немає. Російський Росспоживнагляд заявив, що серед контактних осіб чуму не виявили.

ВООЗ також повідомила, що російська сторона поінформувала її про відсутність підтверджених випадків захворювання в місті.

Український Центр громадського здоров’я стежить за ситуацією. Там зазначили, що через недостатню офіційну інформацію з боку Росії незалежно оцінити характер події складно. Водночас ризик для України наразі оцінюють як дуже низький.

Чума – бактеріальна інфекція, яку спричиняє Yersinia pestis. Легенева форма може передаватися через інфіковані респіраторні частинки, тоді як інші форми хвороби можуть поширюватися, зокрема, через укуси інфікованих бліх. За своєчасного виявлення чума піддається лікуванню антибіотиками.

Нагадаємо, в Львівській області зафіксували два нові випадки лептоспірозу. В обох випадках пацієнти звернулися по медичну допомогу лише на п'ятий день після появи перших симптомів.