Полтавщина під масованою атакою: у Кременчуці пошкоджені багатоповерхівки
Зранку 7 жовтня Полтавська область опинилася під масованим ударом ворожих ракет і безпілотників
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці, внаслідок чого пошкоджені багатоквартирні будинки. Усі екстрені служби працюють на місці події, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Крім того, ворог завдав удару по одному з підприємств у Кременчуцькому районі.
Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Київ зазнав атаки російськими балістичними ракетами. Унаслідок удару зафіксовано влучання в трьох районах столиці. На жаль, є загиблі.
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