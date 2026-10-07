Фото: ОВА

Зранку 7 жовтня Полтавська область опинилася під масованим ударом ворожих ракет і безпілотників

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

Зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці, внаслідок чого пошкоджені багатоквартирні будинки. Усі екстрені служби працюють на місці події, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім того, ворог завдав удару по одному з підприємств у Кременчуцькому районі.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Київ зазнав атаки російськими балістичними ракетами. Унаслідок удару зафіксовано влучання в трьох районах столиці. На жаль, є загиблі.