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06 жовтня 2026, 13:13

Дві нові виплати в "Дії": стартувало бета-тестування для батьків

06 жовтня 2026, 13:13
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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5 жовтня стартувало пілотне бета-тестування двох нових соціальних послуг у "Дії" – допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та допомоги по догляду за дитиною до одного року

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, передає RegioNews.

Перед цим Мінсоцполітики спільно з Мінцифри провели альфа-тестування та перевірили весь процес – від подання заяви до формування рішення про призначення допомоги або відмову.

Очікується, що більшість даних система отримуватиме автоматично через державні реєстри. Єдина інформаційна система соціальної сфери сформує проєкт рішення, після чого працівнику Пенсійного фонду залишиться його перевірити та погодити.

Згідно з постановою, заяву мають розглянути протягом трьох робочих днів. Це має скоротити час від подання заяви до призначення виплати.

Також найближчим часом планують розпочати бета-тестування допомоги для працюючих батьків – "єЯсла".

Нагадаємо, в Україні розірвати шлюб тепер можна онлайн через застосунок "Дія". Нова послуга дозволяє оформити розлучення без черг та особистого відвідування відділу ДРАЦС.

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