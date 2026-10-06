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06 октября 2026, 13:13

Две новые выплаты в "Дии": стартовало бета-тестирование для родителей

06 октября 2026, 13:13
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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5 октября стартовало пилотное бета-тестирование двух новых социальных услуг в "Дии" – пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до одного года

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства, передает RegioNews.

Перед этим Минсоцполитики совместно с Минцифрами провели альфа-тестирование и проверили весь процесс – от подачи заявления до формирования решения о назначении помощи или отказе.

Ожидается, что большинство данных система будет получаться автоматически через государственные реестры. Единая информационная система социальной сферы сформирует проект решения, после чего работнику Пенсионного фонда останется его проверить и согласовать.

Согласно постановлению, заявление должно быть рассмотрено в течение трех рабочих дней. Это должно сократить время от подачи заявления до назначения выплаты.

Также в ближайшее время планируется начать бета-тестирование помощи для работающих родителей – "еЯсла".

Напомним, в Украине расторгнуть брак теперь можно онлайн через приложение "Действие". Новая услуга позволяет оформить развод без очередей и личного посещения отдела ГРАГС.

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