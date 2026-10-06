Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В течение 5 октября и в ночь на 6 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по военным объектам российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В районе Донецка ВСУ поразили телекоммуникационный узел российских оккупантов, в районе Счастливцево в Херсонской области – пункт управления подразделения вражеской армии.

Кроме того, украинские воины нанесли удары по местам сосредоточения живой силы оккупантов в районах Сокологорска Луганской области и Бурлацкого Донецкой области.

Также, в Луганской области в районе Северодонецка поразили склад БпЛА, а в районе Хрустального – склад боеприпасов врага.

Напомним, в течение 4 октября и ночью на 5 октября подразделения Сил обороны Украины поразили место запуска БпЛА, пункт управления и склад беспилотников врага.