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05 октября 2026, 08:26

Минобороны заявило о поражении более 51% мощностей НПЗ РФ

05 октября 2026, 08:26
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России выведены из строя в результате дальнобойных ударов Сил безопасности и обороны Украины

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

По словам министра обороны Евгения Хмары, последствия недавних атак оценили разведка, аналитики Генерального штаба и Минобороны. Он отметил, что удары являются частью системных действий, направленных на ослабление военно-экономического потенциала России.

Среди недавно уязвленных объектов в Минобороны назвали Московский, Ярославский, КИНЕФ, Усть-Лугу, Пермский, Ильский, Саратовский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы.

В ведомстве подчеркнули, что последствия украинских операций не всегда заметны сразу, однако эффект от поражения объектов накапливается.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей – существенный удар по экономике врага, по его способности совершать агрессию и обеспечивать группировку своих войск", – заявил Евгений Хмара.

В Минобороны также сообщили, что одним из приоритетов остается развитие дальнобойных ударных дронов. По данным ведомства, в текущем году производство и закупки таких средств поражения увеличили втрое.

В министерстве заявили, что в дальнейшем планируют масштабировать способности дальнобойных ударов.

Напомним, в течение 2 октября и в ночь на 3 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск. В частности, были поражены в районе Донецка – место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА.

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