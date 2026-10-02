Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю

Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства

28 вересня 2026

Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині

За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...