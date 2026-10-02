Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 2 жовтня РФ атакувала Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 88 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Є влучання у Південний міст. Відомо, що пошкоджено мостову опору, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метро.

Через наслідки нічної атаки тимчасово обмежили рух громадського транспорту окремими мостами.