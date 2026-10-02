Фото: ОВА

У ніч на 2 жовтня російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Постраждав 50-річний чоловік, від госпіталізації він відмовився. Пошкоджені магазин, об'єкти інфраструктури, багатоповерхівки та автосервіс.

На Криворіжжі у Зеленодольській громаді понівечено магазин та інфраструктурний об'єкт.

У Синельниківському районі окупанти цілили по Петропавлівській громаді.

Нагадаємо, 1 жовтня російські війська обстріляли адміністративну будівлю одного з вугільних підприємств ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, за попередніми даними, один працівник дістав осколкові поранення.