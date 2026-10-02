У Києві через нічну атаку перекрили три мости: як курсує транспорт

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві через наслідки нічної атаки тимчасово обмежили рух громадського транспорту окремими мостами

Про це інформує пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Південний міст перекритий в обох напрямках. Автобуси №22 та №91 курсують через Дарницький міст.

Також в обох напрямках перекритий міст Патона. Автобуси №51, №55, №115 та №118-Д також спрямували через Дарницький міст.

Рух тролейбусів організовано за зміненими маршрутами:

№43 – Кібернетичний центр – площа Либідська;

№50 – вулиця Милославська – Дарницька площа.

Міст Метро перекритий у напрямку правого берега. Автобус №1-М курсує через Подільський міст. Водночас у "Київпастрансі" повідомили, що рух автобуса №1-М уже відновлено, однак транспорт працює із відхиленням від графіка.

Пасажирів закликають враховувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Є влучання у Південний міст. Відомо, що пошкоджено мостову опору, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метро.