У Києві через нічну атаку перекрили три мости: як курсує транспорт
У Києві через наслідки нічної атаки тимчасово обмежили рух громадського транспорту окремими мостами
Про це інформує пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Південний міст перекритий в обох напрямках. Автобуси №22 та №91 курсують через Дарницький міст.
Також в обох напрямках перекритий міст Патона. Автобуси №51, №55, №115 та №118-Д також спрямували через Дарницький міст.
Рух тролейбусів організовано за зміненими маршрутами:
- №43 – Кібернетичний центр – площа Либідська;
- №50 – вулиця Милославська – Дарницька площа.
Міст Метро перекритий у напрямку правого берега. Автобус №1-М курсує через Подільський міст. Водночас у "Київпастрансі" повідомили, що рух автобуса №1-М уже відновлено, однак транспорт працює із відхиленням від графіка.
Пасажирів закликають враховувати зміни під час планування поїздок.
Нагадаємо, зранку 2 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Є влучання у Південний міст. Відомо, що пошкоджено мостову опору, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метро.