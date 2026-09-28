Трамп каже, що Зеленський погодився "пригальмувати" удари по НПЗ

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Президент США Дональд Трамп заявив, що просив Володимира Зеленського зменшити темпи ударів по російських нафтопереробних заводах і той нібито погодився

Про це, як пише "Європейська правда", глава Білого дому сказав в інтерв’ю Fox News.

За словами президента США, під час зустрічі із Зеленським він попросив українського лідера бути обережнішим із ударами по таких об’єктах.

"Я сказав: "Ви маєте бути обережнішими з нафтопереробними заводами". Він відповів: "Ну, ми, мабуть, так і зробимо"", – розповів Трамп.

Він також заявив, що українські удари по російських НПЗ "створюють глобальну проблему", та додав, що "є й інші заходи, які він може вжити", говорячи про Зеленського.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели двосторонню зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генеральної асамблеї ООН високого рівня.

Зеленський після переговорів заявив, що на закритій зустрічі Трамп не вимагав від України припинити атаки на російські НПЗ та інші подібні об’єкти.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що досягнення енергетичного перемир’я між Росією та Україною є складним завданням, однак Вашингтон намагатиметься цього досягти.

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