Гречка буде дорожчати: до яких цін готуватись

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна розповіла, що за 2026 рік гречка подорожчала на 70,8%. У липні середня ціна впала на 3,3% – до 76,67 гривні за кілограм.

"На формування роздрібних цін дедалі більший вплив мають витрати на переробку, енергоносії, логістику та оплату праці", - каже експертка.

Вона додала, що, ймовірно, у серпні подорожчає більшість видів круп. На думку експертки, найбільше подорожчає саме гречка. Науковиця прогнозує, що ціна на цю крупу може зрости на 3 – 5% і досягти 80 – 83 гривень за кілограм.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.