В Україні ціна сала зростає швидше за інфляцію: які нові цінники
В Україні відчутно подорожчало сало. Ціна зростала швидше, аніж рівень інфляції
Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.
У серпні середня вартість сала склала 212,05 гривні. Це на 0,5% дорожче, аніж у липні. Проте якщо порівнювати з минулим роком, вартість зросла на 15,6%. При цьому інфляція за цей період становила 8,1%.
За даними фахівців, ціни на сало знижувалися з березня до липня: у квітні кілограм коштував 215,54 гривні, тобто нинішній рівень усе ще нижчий за весняний. Водночас експерти звертають увагу, що сало дорожчає майже вдвічі швидше за загальний рівень цін.
Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.
Удари РФ по логістиці: чи буде в Україні дефіцитВсі новини »
14 вересня 2026, 23:40В Україні ціни на популярний овоч космічно зросли
11 вересня 2026, 13:30Інфляція в Україні: комуналка та продукти зросли в ціні
10 вересня 2026, 13:30
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Миколаївщині змінили час комендантської години
21 вересня 2026, 22:56На Буковині ухилянтам продавали "шлях за кордон" за 3,5 тисячі
21 вересня 2026, 22:50У Дніпрі грабіжники напали на аптеку
21 вересня 2026, 22:35Майже 50 атак і загиблий: ворог масовано обстріляв Дніпропетровщину
21 вересня 2026, 22:07На Київщині засудили колишнього пастора за зґвалтування 13-річної дівчини
21 вересня 2026, 21:55Ціни на дизель тупцюють біля позначки 100 грн/л: хто бореться з цим лихом
21 вересня 2026, 21:55Хотів заробити - втратив гроші: поліція попередила про масштабний скам у інтернет-продажах
21 вересня 2026, 21:40На Миколаївщині російська атака обірвала життя трирічного хлопчика
21 вересня 2026, 21:38У Києві чоловіки заради наркотиків робили підпали на Укрзалізниці
21 вересня 2026, 21:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »