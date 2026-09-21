В Україні ціна сала зростає швидше за інфляцію: які нові цінники

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Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У серпні середня вартість сала склала 212,05 гривні. Це на 0,5% дорожче, аніж у липні. Проте якщо порівнювати з минулим роком, вартість зросла на 15,6%. При цьому інфляція за цей період становила 8,1%.

За даними фахівців, ціни на сало знижувалися з березня до липня: у квітні кілограм коштував 215,54 гривні, тобто нинішній рівень усе ще нижчий за весняний. Водночас експерти звертають увагу, що сало дорожчає майже вдвічі швидше за загальний рівень цін.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.