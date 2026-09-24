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24 вересня 2026, 12:56

Зіткнення легковиків на Полтавщині: постраждали п'ятеро людей

24 вересня 2026, 12:56
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Фото: поліція
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ДТП сталася 23 вересня близько 16:40 між населеними пунктами Мала Рублівка та Котельва Полтавського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль Volkswagen Golf під керуванням 30-річного водія та автомобіль "ЗАЗ", за кермом якого перебував 77-річний чоловік.

Внаслідок аварії постраждало п'ятеро людей. До лікарні доставили обох водіїв, 23-річну пасажирку Volkswagen, а також двох пасажирів "ЗАЗу": 67-річну жінку та 61-річного чоловіка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини ДТП з'ясовує слідство.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми.

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