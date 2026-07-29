50 тисяч після полону: хто з військових має право на виплату

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Військовослужбовці, які були звільнені з полону, можуть отримати державну грошову виплату

Про це інформує громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Юрист Мукачівського осередку ГО розповів, кому призначають допомогу, за яких умов її виплачують та коли виплати можуть припинити.

Йдеться про виплату у розмірі 50 000 гривень для звільнених із полону військових. Водночас у деяких випадках сума допомоги може становити 100 000 гривень.

Право на виплату мають військовослужбовці, які були звільнені з полону та відповідають визначеним державою умовам. Рішення про призначення допомоги ухвалюється після перевірки необхідних документів.

Отримати консультацію з питань оформлення виплат можна за номером телефону +380 (66) 005 81 38 або звернувшись до осередків ГО "Захист Держави":

Ужгород (пл. Корятовича, 1, оф. 7),

Мукачево (вул. Недецеї, 11А),

Виноградів (вул. Шевченка, 88),

Хуст(вул. Бориса Джонсона, 5 ).

Нагадаємо, раніше у Рівному представили освітню програму "Захист України", яка передбачає безкоштовне навчання для ветеранів та учасників бойових дій і відкриває можливість здобути нову професію в освітній сфері.