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24 вересня 2026, 11:51

Без світла через обстріли та негоду: "Укренерго" розповіло про ситуацію

24 вересня 2026, 11:51
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Через бойові дії та обстріли на ранок частина споживачів залишилася без електропостачання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях

Про це повідомили в "Укренерго", передає RegioNews.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

Окрім цього, через негоду без електрики залишилися понад 600 населених пунктів у восьми областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській.

Застосування графіків погодинних відключень наразі не прогнозується. Водночас "Укренерго" закликає з 10:00 до 22:00 обмежити користування потужними електроприладами, щоб не перевантажувати енергосистему.

Споживання електроенергії зросло на 1,8% порівняно з ранком попереднього дня. В "Укренерго" пояснюють це хмарною погодою та дощами майже по всій Україні, через що знижується ефективність роботи сонячних електростанцій.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

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