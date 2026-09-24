Фото: Нова пошта

Внаслідок ворожих ударів у ніч на 24 вересня було знищене відділення №6 та пошкоджене сортувальне депо "Нової пошти" у Києві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

На щастя, ніхто з працівників компанії не постраждав.

Унаслідок ворожої атаки частково знищений вантаж. Вцілілі посилки вже переміщують на іншу локацію, а нові номер та адресу відділення клієнтам повідомлять додатково.

У компанії запевнили, що повністю компенсують оголошену цінність відправлень, які були знищені через обстріл.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки. "Нова пошта" задіяла резервну логістику, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.

Вранці у Дарницькому районі столиці внаслідок ворожого влучання загорілися припарковані автомобілі.