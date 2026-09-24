У Головнокомандувача ЗСУ новий заступник – Артем Мартиненко

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Як передає RegioNews, відповідний наказ Міністра оборони по особовому складу датований 1 вересня 2026 року.

На новій посаді Мартиненко, зокрема, відповідатиме за напрям цифровізації ЗСУ.

За даними hromadske, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий до цього звільнив свого заступника, бригадного генерала Андрія Лебеденка. У Генштабі ЗСУ він відповідав за напрям розвитку технологій. Цю посаду Лебеденко обіймав ще за часів попереднього головнокомандувача Олександра Сирського.

Центральне управління інноваційної діяльності ЗСУ, куратором якого був Лебеденко, також розформували.

Як повідомило hromadske джерело у Генштабі, Лебеденка звільнили з посади після проведеного аудиту. За словами співрозмовника видання, у керівництва залишилися претензії до його роботи.

Довідка: Артем Мартиненко є військовослужбовцем та фахівцем у сфері інформаційних технологій. Він один із розробників і головний архітектор бойової системи DELTA.

Мартиненко почав працювати над розробкою системи у 2015 році під час навчання у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації.

У 2017 році права на розробку DELTA передали Міністерству оборони України, після чого Мартиненко перейшов до військового відомства.

У 2024 році систему DELTA офіційно ввели в експлуатацію для всіх підрозділів Сил оборони України.

У 2025 році Мартиненко очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України прокоментував своє призначення та окреслив головні принципи подальшої роботи.