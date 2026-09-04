Прикордонники показали, як "рознесли" укриття росіян
Військові прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони України показали свіжі кадри з фронту. На новому відео можна побачити, як захисники атакують укриття росіян
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Кадри були зроблені на Південно-Слобожанському напрямку. Українським прикордонникам вдалось знищити одразу шість ворожих укриттів. Зокрема, росіян позбавили можливості безпечно закріпитись на позиції.
"Точна розвідка та злагоджена робота екіпажів позбавляють ворога опорних позицій, необхідних для закріплення на цій ділянці фронту. Шість укриттів. Шість втрачених позицій ворога. Черговий результат бойової роботи прикордонників", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.