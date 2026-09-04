11:49  04 вересня
На Київщині з 20-метрової криниці дістали тіла двох чоловіків
07:39  04 вересня
П'яний поліцейський на BMW насмерть збив велосипедиста на Львівщині
10:36  04 вересня
На Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2026, 14:55

Прикордонники показали, як "рознесли" укриття росіян

04 вересня 2026, 14:55
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Військові прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони України показали свіжі кадри з фронту. На новому відео можна побачити, як захисники атакують укриття росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Кадри були зроблені на Південно-Слобожанському напрямку. Українським прикордонникам вдалось знищити одразу шість ворожих укриттів. Зокрема, росіян позбавили можливості безпечно закріпитись на позиції.

"Точна розвідка та злагоджена робота екіпажів позбавляють ворога опорних позицій, необхідних для закріплення на цій ділянці фронту. Шість укриттів. Шість втрачених позицій ворога. Черговий результат бойової роботи прикордонників", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники військові війна
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
На Харківщині розслідують масову загибель понад 5 тисяч рибин в озері Личево
04 вересня 2026, 15:59
Катував цивільну електрострумом до втрати свідомості: на Херсонщині судитимуть псевдополіцейського
04 вересня 2026, 15:50
Удари по Запорізькому району: дрони атакували авто та будинок, двоє людей поранені
04 вересня 2026, 15:42
У Києві 48-річний чоловік застрелив сусіда після сварки через ревнощі
04 вересня 2026, 14:58
"Злив" даних контррозвідників: що кажуть в ДБР
04 вересня 2026, 14:45
Запорізька ОДА отримала нового керівника: хто тимчасово очолить область
04 вересня 2026, 14:32
На Харківщині під час пожежі сухої трави загинула 85-річна жінка
04 вересня 2026, 14:16
Удари по РФ: як українські атаки впливають на режим Путіна
04 вересня 2026, 13:55
Били й душили в лісосмузі: на Одещини двом 17-річним підліткам оголосили підозру в катуванні 12-річного хлопця
04 вересня 2026, 13:32
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Віталій Шабунін
Всі блоги »