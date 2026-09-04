Бригада Нацполіції "Лють" влаштувала окупантам потужне "полювання"
Бійці бригади Національної поліції України "Лють" за останні два тижні знищили 92 російські безпілотники
Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews.
За оцінкою бригади, вартість знищеної техніки становить щонайменше 3,5 мільйона доларів.
Серед знищених російських БпЛА:
- 44 "Молнії";
- 18 "Ланцетів";
- 9 "Гербер";
- 7 SuperCam;
- 4 "Шахеди";
- по 3 ZALA та КУБ-2-2Е;
- 2 FPV-дрони;
- по одному "Орлану-30" та "Скату".
У бригаді зазначили, що частина безпілотників виконувала розвідувальні завдання, інші мали завдавати ударів по цілях.
"Одні летіли вести розвідку, інші – завдавати ударів. До своїх цілей вони не дісталися", — повідомили у бригаді "Лють".
Там додали, що бійці продовжують знищувати російські безпілотники.
Нагадаємо, що Сили оборони України підтвердили знищення російського винищувача МіГ-29 та вертольота Ка-27 під час ударів по військових об’єктах РФ 27 та 30 серпня.
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