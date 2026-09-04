Бригада Нацполіції "Лють" влаштувала окупантам потужне "полювання"

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Бійці бригади Національної поліції України "Лють" за останні два тижні знищили 92 російські безпілотники

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews .

За оцінкою бригади, вартість знищеної техніки становить щонайменше 3,5 мільйона доларів.

Серед знищених російських БпЛА:

44 "Молнії";

18 "Ланцетів";

9 "Гербер";

7 SuperCam;

4 "Шахеди";

по 3 ZALA та КУБ-2-2Е;

2 FPV-дрони;

по одному "Орлану-30" та "Скату".

У бригаді зазначили, що частина безпілотників виконувала розвідувальні завдання, інші мали завдавати ударів по цілях.

"Одні летіли вести розвідку, інші – завдавати ударів. До своїх цілей вони не дісталися", — повідомили у бригаді "Лють".

Там додали, що бійці продовжують знищувати російські безпілотники.

Нагадаємо, що Сили оборони України підтвердили знищення російського винищувача МіГ-29 та вертольота Ка-27 під час ударів по військових об’єктах РФ 27 та 30 серпня.