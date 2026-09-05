Мінус 1260 окупантів за добу: ЗСУ знищили три танки та 65 артсистем
Сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів, три танки, 65 артсистем, одну бронемашину, 1898 БпЛА, а також 409 авто та спецтехніки
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони України підтвердили знищення російського винищувача МіГ-29 та вертольота Ка-27 під час ударів по військових об’єктах РФ 27 та 30 серпня.
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