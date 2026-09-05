У центрі Києва закрили пекарню через сальмонельоз

Фото з відкритих джерел

У пекарні в центрі столиці стався спалах сальмонельозу. Представники пекарні самі зробили про це заяву

Про це повідомили в кондитерській Namelaka, передає RegioNews.

Як йдеться у заяві, ще 29 серпня перший працівник кондитерської поскаржився на симптоми отруєння. Уже скоро захворіли ще четверо працівників. 1 вересня кондитерська звернулась до санепідемслужби. На вечір 2 вересня кількість хворих членів команди зросла до 27.

В результаті виявилось, що у двох співробітників виявили сальмонелу. Результати аналізів інших ще чекають.

Також відомо, що троє гостей закладу мають симптоми кишкової інфекції. При цьому кондитерська готова оплачувати рахунки за лікування та просить звертатися тих, хто відчув нездужання після візиту закладу на Великій Васильківській.

Нагадаємо, раніше у Звягелі на Житомирщині вісьмох осіб, серед яких шестеро дітей, госпіталізували після вживання фастфуду в закладі громадського харчування.