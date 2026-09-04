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04 вересня 2026, 12:58

На Полтавщині ворожий БпЛА атакував приватне підприємство

04 вересня 2026, 12:58
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Ілюстративне фото: АрміяInform
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Вночі та вранці 4 вересня російські війська атакували Полтавську область безпілотниками

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

У Миргородському районі вночі ворожий БпЛА влучив по території одного з приватних підприємств.

Вранці ще один безпілотник впав на відкритій місцевості в Полтавському районі, спричинивши загоряння сухої рослинності. Вогнеборці ліквідували пожежу.

На щастя, в обох випадках минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 121 ударним БпЛА різного типу. Зафіксованв влучання на 15 локаціях.

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