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05 вересня 2026, 11:13

Вже вдруге за ранок: РФ атакувала Запоріжжя – горить автостоянка

05 вересня 2026, 11:13
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Фото: Запорізька ОВА
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Зранку 5 вересня російські війська повторно атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару сталася пожежа на території автостоянки

Про це інформує Запорізька ОВА, передає RegioNews.

Станом на цей час пожежа на місці влучання триває. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Раніше ворожі безпілотники пошкодили житлові будинки у Запоріжжі.

На місцях руйнувань уже працюють комунальні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, в ніч на 5 вересня російські війська атакували Україну. Противник запустив балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, а також 167 ударних безпілотників типів Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія". Зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на 23 локаціях. На ще одній локації впали уламки збитого БпЛА.

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