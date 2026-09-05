Чотири райони Дніпропетровщини під ударами РФ: четверо загиблих, шестеро поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, у Кам'янському внаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство. Загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, а також Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки та багатоквартирний будинок. Постраждав 62-річний чоловік. Медичну допомогу він отримуватиме амбулаторно.

У Синельниківському районі російські війська атакували Богинівську та Васильківську громади. Внаслідок ударів виникли пожежі.

Також противник завдав удару по Богданівській громаді Павлоградського району. Там пошкоджене підприємство.

Нагадаємо, впродовж 4 вересня російські війська понад 40 разів атакували шість районів Дніпропетровської області. Для ударів армія РФ застосовувала безпілотники, артилерію, авіабомбу та ракету. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранень.