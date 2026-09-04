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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
04 вересня 2026, 11:12

"Бойова нічия": як президент реагуватиме на публічний конфлікт СБУ та ГУР

04 вересня 2026, 11:12
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Судячи по інформації про обставини конфлікту між СБУ і ГУР, можна зробити висновок, що, скоріше за все, це була спроба знайти або сфабрикувати компромат на Буданова
Судячи по інформації про обставини конфлікту між СБУ і ГУР, можна зробити висновок, що, скоріше за все, це була спроба знайти або сфабрикувати компромат на Буданова
Фото: Суспільне Новини / Олександр Магула
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І дуже схоже, що хоча зовні це було зіткнення спецпідрозділів СБУ і ГУР, але першопричиною цього конфлікту є особистісне і політичне протистояння Олександра Поклада і Кирила Буданова. І РДК і спецпідрозділ ГУР МО України "Тимур" створювались за ініціативою Буданова. І якщо б СБУ вдалось довести, що ФСБ може проводити свої спецоперації через РДК, це могло б стати потужним, якщо не фатальним ударом по репутації Кирила Буданова, особливо в його нинішніх складних обставинах.

Але поки сталося не так, як гадалося в СБУ. Точніше, сталося "як завжди" у внутрішній політиці України: гострі конфліктні розборки на всю країну, великий публічний розголос, проблеми для обох конфліктуючих сторін. Однак в даному випадку репутаційні проблеми виникають не лише для СБУ і ГУР, але і для президента України. Публічні розборки зі стріляниною, які побачила і почула вся країна, стала свідченням, що обидві структури діють не контрольовано. Цей конфлікт зараз треба припинити, стабілізувати і нейтралізувати ситуацію навколо СБУ і ГУР та їх відносин. Але насправді президенту варто думати над тим як і через кого контролювати спецслужби. І потрібно продумати процедури, створити протоколи, як діяти різним спецслужбам і правоохоронним органам у разі виникнення подібних конфліктних ситуацій. А вони можуть виникати з достатньо високою ймовірністю.

А поки президент обрав шлях фіксації "бойової нічиї". Схоже, що з обох сторін призначать винних, звільнять заступників керівників СБУ і ГУР (до речі, буде цікаво, кого саме звільнять, особливо в ГУР, і як це вплине на апаратні взаємини в цих структурах). Щодо головних, але не прямих дієвих осіб цього конфлікту, то президент Зеленський не може відмовитись ні від Буданова, ні від Поклада. Обидва для нього є принципово значущими, і в контексті розслідувань НАБУ, і як ключові елементи тієї системи стримувань і противаг, яку він побудував після звільнення А.Єрмака.

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СБУ ГУР Буданов Килило Поклад Олександр Валентинович стрілянина Зеленський Володимир конфлікт
 
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