Бензин стрімко зростає в ціні: що відбувається на АЗС перед вихідними
В Україні на тлі ріних факторів, зокрема - ситуації на Близькому Сході, регулярно змінюються ціни на бензин. Стало відомо, які зараз цінники на пальне в Україні
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 4 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 85,17 гривні за літр (без змін);
- бензин А-95 – 82,00 гривні за літр (+0,46 гривні);
- бензин А-92 – 77,86 гривні за літр (+0,09 гривні);
- дизпальне – 92,40 гривні за літр (+0,48 гривні);
- автогаз – 43,38 гривні за літр (+0,01 гривні).
Нагадаємо, через нове загострення в Ірані ціни на дизельне пальне та бензин за кордоном почали знову зростати. На думку директора "Консалтингової групи А-95", Сергія Куюна, це призведе і до змін цінників в Україні.
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
Співак Володимир Дантес знайшов фаната у багажнику
05 вересня 2026, 01:55"Я берегла ту квіточку": співачка Lida Lee зізналась, коли у неї стався перший раз
05 вересня 2026, 01:35Екс-міністр Кулеба отруївся улюбленою кашею українців
05 вересня 2026, 00:55НАБУ і САП проводять обшуки у генпрокурора Кравченка - ЗМІ
04 вересня 2026, 23:25У Києві чоловік підірвав себе гранатою
04 вересня 2026, 22:55Бригада Нацполіції "Лють" влаштувала окупантам потужне "полювання"
04 вересня 2026, 22:47Зламав руку чоловікові, який не підлягав мобілізації: на Чернігівщині судитимуть сержанта ТЦК
04 вересня 2026, 22:26У Миколаївській області через атаки безпілотників пошкоджено ТЦ і будинок, є постраждалі
04 вересня 2026, 21:56Був у розшуку: у Львові біля школи знайшли мертвого чоловіка
04 вересня 2026, 21:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі блоги »