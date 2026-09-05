Спецпредставники Трампа їдуть у Москву: Зеленський обіцяв не атакувати РФ дронами

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Про це заявив президент України у своєму звернені, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, спочатку представники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву, а уже в неділю - вони приїдуть до Києва. При цьому президент України пообіцяв забезпечити нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб американські дипломати могли безпечно прибути.

"Ми піклуємося саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов’язані із цим американським візитом. Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", - каже президент України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпредставники американського президента США найближчими днями вирушать до Москви. Очікується, що розмова буде присвячена переговорам щодо припинення війни.