128 збитих дронів: РФ атакувала Україну ракетами та 167 БпЛА

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Противник запустив балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, а також 167 ударних безпілотників типів Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, близько половини запущених ударних БпЛА були реактивними. Дрони запускали з напрямків Орла, Міллерового, Курська, тимчасово окупованої території Донецької області та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 128 ворожих БпЛА типів Shahed, "Гербера" та інших.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на 23 локаціях. На ще одній локації впали уламки збитого БпЛА.

Частина ворожих засобів ураження не досягла цілей. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, російські війська майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення.