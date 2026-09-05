01:35  05 вересня
"Я берегла ту квіточку": співачка Lida Lee зізналась, коли у неї стався перший раз
00:55  05 вересня
Екс-міністр Кулеба отруївся улюбленою кашею українців
23:55  04 вересня
Бензин стрімко зростає в ціні: що відбувається на АЗС перед вихідними
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2026, 09:44

128 збитих дронів: РФ атакувала Україну ракетами та 167 БпЛА

05 вересня 2026, 09:44
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 5 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Противник запустив балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, а також 167 ударних безпілотників типів Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, близько половини запущених ударних БпЛА були реактивними. Дрони запускали з напрямків Орла, Міллерового, Курська, тимчасово окупованої території Донецької області та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 128 ворожих БпЛА типів Shahed, "Гербера" та інших.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на 23 локаціях. На ще одній локації впали уламки збитого БпЛА.

Частина ворожих засобів ураження не досягла цілей. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, російські війська майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна БПЛА російська музика обстріли ракета
Удар по 9-поверхівці та повторна атака на склад: наслідки атаки РФ на Київщині
05 вересня 2026, 09:26
У Києві внаслідок атаки росіян пошкоджена територія "Софії Київської"
04 вересня 2026, 20:45
Окупанти атакували дронами дві маршрутки у Херсоні: багато постраждалих
04 вересня 2026, 13:17
Всі новини »
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
Мінус 1260 окупантів за добу: ЗСУ знищили три танки та 65 артсистем
05 вересня 2026, 10:40
Дочекався, поки мати засне: на Закарпатті 18-річного хлопця підозрюють у вбивстві
05 вересня 2026, 10:24
У центрі Києва закрили пекарню через сальмонельоз
05 вересня 2026, 10:00
Удар по 9-поверхівці та повторна атака на склад: наслідки атаки РФ на Київщині
05 вересня 2026, 09:26
Спецпредставники Трампа їдуть у Москву: Зеленський обіцяв не атакувати РФ дронами
05 вересня 2026, 09:00
Чотири райони Дніпропетровщини під ударами РФ: четверо загиблих, шестеро поранених
05 вересня 2026, 08:53
Співак Володимир Дантес знайшов фаната у багажнику
05 вересня 2026, 01:55
"Я берегла ту квіточку": співачка Lida Lee зізналась, коли у неї стався перший раз
05 вересня 2026, 01:35
Екс-міністр Кулеба отруївся улюбленою кашею українців
05 вересня 2026, 00:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Віталій Шабунін
Всі блоги »