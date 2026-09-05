Дочекався, поки мати засне: на Закарпатті 18-річного хлопця підозрюють у вбивстві

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У селі Сторожниця Ужгородського району поліція розслідує вбивство 67-річної жінки. За підозрою у злочині правоохоронці затримали її 18-річного сина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронців викликав один із синів загиблої. Він повідомив, що до злочину може бути причетний його брат.

На місце події прибули патрульні, які затримали ймовірного зловмисника. Слідчо-оперативна група та криміналісти провели першочергові слідчі дії.

За попередніми даними, між жінкою та її 18-річним сином тривалий час тривав конфлікт. Після чергової сварки хлопець, за версією слідства, дочекався, коли мати заснула, та напав на неї з ножем. Від отриманих травм жінка померла.

Експерти зафіксували на тілі загиблої чотири ножові поранення. Правоохоронці вилучили з місця події два ножі, які, за попередніми даними, підозрюваний сховав під ліжком, а також інші речові докази.

У момент трагедії інший син загиблої, за його словами, спав в іншій кімнаті будинку.

18-річного підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його помістять до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та перевіряють інші версії.

Нагадаємо, в Києві 48-річний чоловік застрелив сусіда після сварки через ревнощі. Підозрюваного затримали бійці КОРД та оперативники поліції. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили мисливську рушницю.