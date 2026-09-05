01:35  05 вересня
"Я берегла ту квіточку": співачка Lida Lee зізналась, коли у неї стався перший раз
00:55  05 вересня
Екс-міністр Кулеба отруївся улюбленою кашею українців
23:55  04 вересня
Бензин стрімко зростає в ціні: що відбувається на АЗС перед вихідними
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2026, 10:24

Дочекався, поки мати засне: на Закарпатті 18-річного хлопця підозрюють у вбивстві

05 вересня 2026, 10:24
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У селі Сторожниця Ужгородського району поліція розслідує вбивство 67-річної жінки. За підозрою у злочині правоохоронці затримали її 18-річного сина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронців викликав один із синів загиблої. Він повідомив, що до злочину може бути причетний його брат.

На місце події прибули патрульні, які затримали ймовірного зловмисника. Слідчо-оперативна група та криміналісти провели першочергові слідчі дії.

За попередніми даними, між жінкою та її 18-річним сином тривалий час тривав конфлікт. Після чергової сварки хлопець, за версією слідства, дочекався, коли мати заснула, та напав на неї з ножем. Від отриманих травм жінка померла.

Експерти зафіксували на тілі загиблої чотири ножові поранення. Правоохоронці вилучили з місця події два ножі, які, за попередніми даними, підозрюваний сховав під ліжком, а також інші речові докази.

У момент трагедії інший син загиблої, за його словами, спав в іншій кімнаті будинку.

18-річного підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його помістять до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та перевіряють інші версії.

Нагадаємо, в Києві 48-річний чоловік застрелив сусіда після сварки через ревнощі. Підозрюваного затримали бійці КОРД та оперативники поліції. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили мисливську рушницю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
злочин убивство поліція Закарпаття син ніж ножове поранення мати
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
Мінус 1260 окупантів за добу: ЗСУ знищили три танки та 65 артсистем
05 вересня 2026, 10:40
У центрі Києва закрили пекарню через сальмонельоз
05 вересня 2026, 10:00
128 збитих дронів: РФ атакувала Україну ракетами та 167 БпЛА
05 вересня 2026, 09:44
Удар по 9-поверхівці та повторна атака на склад: наслідки атаки РФ на Київщині
05 вересня 2026, 09:26
Спецпредставники Трампа їдуть у Москву: Зеленський обіцяв не атакувати РФ дронами
05 вересня 2026, 09:00
Чотири райони Дніпропетровщини під ударами РФ: четверо загиблих, шестеро поранених
05 вересня 2026, 08:53
Співак Володимир Дантес знайшов фаната у багажнику
05 вересня 2026, 01:55
"Я берегла ту квіточку": співачка Lida Lee зізналась, коли у неї стався перший раз
05 вересня 2026, 01:35
Екс-міністр Кулеба отруївся улюбленою кашею українців
05 вересня 2026, 00:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Віталій Шабунін
Всі блоги »