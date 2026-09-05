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05 вересня 2026, 09:26

Удар по 9-поверхівці та повторна атака на склад: наслідки атаки РФ на Київщині

05 вересня 2026, 09:26
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Фото: ДСНС Київщини
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Російські війська знову здійснили масовану атаку на Київську область. Внаслідок ударів постраждали двоє людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано дев’ятиповерховий житловий будинок. Загорілася покрівля, а також були зруйновані конструкції дев’ятого поверху. Двох людей травмовано, ще 15 мешканців рятувальники евакуювали з будинку. Психологи ДСНС надавали постраждалим необхідну допомогу.

У Бучанському районі спалахнула пожежа у складському приміщенні. Під час її ліквідації російські військові завдали повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.

В Обухівському районі рятувальники гасили пожежі в екосистемах, які виникли внаслідок падіння уламків російських безпілотників.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

Нагадаємо, російські військові ввечері 4 вересня атакували цивільну інфраструктуру Київської області. У Бучанському районі зафіксували влучання у складські приміщення.

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