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04 вересня 2026, 15:59

На Харківщині розслідують масову загибель понад 5 тисяч рибин в озері Личево

04 вересня 2026, 15:59
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Фото: поліція Харківської області
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У Харківській області правоохоронці розпочали кримінальне провадження через масову загибель риби в озері Личево Чугуївського району

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

3 вересня до відділу поліції надійшло повідомлення від співробітників Державної екологічної інспекції про загибель риби у водоймі.

На місці події правоохоронці разом зі спеціалістом Державної екологічної інспекції та представниками Управління державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм провели огляд озера.

У результаті з водойми вилучили понад 5 тисяч загиблих риб.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України — порушення правил охорони вод.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини можливого забруднення озера, причини масової загибелі риби та осіб, які можуть бути причетними до порушення правил охорони вод. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Борщагівській громаді Київської області обмежили доступ відвідувачів до водойм, де зафіксували забруднення та масову загибель риби.

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Харківська область риба Озеро загибель
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