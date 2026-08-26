У РФ дрони повторно атакували хаб Wildberries: спалахнула масштабна пожежа

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У ніч на 26 серпня безпілотники повторно атакували логістичний хаб Wildberries у Котовську Тамбовської області Росії. Після атаки на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа

Про це повідомляють місцеві та українські моніторингові Telegram-канали, передає RegioNews.

Близько опівночі з'явилася інформація про небезпеку застосування безпілотників. У цей же час в аеропорту Тамбова запровадили тимчасові обмеження на польоти.

Очевидці у соцмережах заявляли, що протягом приблизно 40 хвилин чули щонайменше десять вибухів. Після цього в одному з районів Котовська виникла пожежа.

За повідомленнями, вогонь охопив логістичний центр Wildberries площею близько 108 тисяч квадратних метрів. Після атаки роботу хабу тимчасово призупинили, а російські рятувальники продовжили боротьбу з пожежею.

Хаб Wildberries у Котовську є одним із ключових логістичних об’єктів компанії в Центральній частині Росії. Він розпочав роботу у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.

Згодом губернатор Тамбовської області підтвердив удар по логістичному хабу. За його словами, внаслідок атаки один зі співробітників об’єкта нібито отримав поранення.

Як відомо, Котовський хаб Wildberries вже зазнавав ураження 18 липня, тоді внаслідок пожежі загинули сім співробітників, а сам об’єкт тимчасово призупиняв роботу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що загальні збитки Росії від українських ударів по інфраструктурі Wildberries можуть сягати 3 трлн рублів. Прямі збитки – майже 1 трлн рублів.