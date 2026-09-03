У Генштабі заявили про удар по російському БК-16 в Криму
2 вересня та в ніч на 3 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку цілей ворога на окупованих територіях. Зокрема, на території анексованого Криму
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.
У Севастополі українські військові уразили десантний катер БК-16. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. Також у районі Севастополя атакували обільну станцію радіоелектронної боротьби "Красуха-4".
У районі Мар'їного уразили пункт управління безпілотників росіян. Також на Донеччині, у Желанному, атакували склад безпілотників підрозділу росіян. У районі Іловайська - уразили склад боєприпасів ворога. Також уразили об'єкти ворога на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області.
Нагадаємо, раніше Сили оборони України підтвердили знищення російського винищувача МіГ-29 та вертольота Ка-27 під час ударів по військових об’єктах РФ.