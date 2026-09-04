У Києві Porsche після зіткнення з авто влетів у стіну будинку і спалахнув
Уночі водійка автомобіля Porsche порушувала правила дорожнього руху на Набережному шосе, після чого скоїла ДТП з автомобілем BYD та поїхала з місця аварії
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Згодом на вулиці Набережно-Луговій жінка не впоралася з керуванням, пошкодила залізну огорожу та в'їхала в будинок.
Внаслідок зіткнення автомобіль Porsche загорівся. Пожежу ліквідували рятувальники.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, що у Харкові поліцейські затримали 18-річного водія автомобіля BMW, якого підозрюють у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. За попередніми даними, юнак керував автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння.
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