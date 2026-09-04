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04 вересня 2026, 16:45

На Волині викрили злочинну групу, яка заробляла мільйони на фіктивних інвалідностях

04 вересня 2026, 16:45
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Фото: Нацполіція
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На Волині поліцейські повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам оформлювати фіктивні діагнози та встановлювати групи інвалідності

Про це повідомила Нацполіція передає RegioNews.

За даними слідства, за такі послуги учасники схеми брали від 8 до 15 тисяч доларів. Попередньо встановлено, що вони встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов’язаним та отримати близько 300 тисяч доларів неправомірної вигоди — це понад 13 млн грн.

Організували схему, за даними поліції, 47-річна підприємиця та 31-річний колишній військовослужбовець.

До злочинної діяльності вони залучили лікарів різних спеціалізацій медичних закладів області, а також членів експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Правоохоронці також встановили, що організаторка використовувала отримані незаконним шляхом кошти для їх легалізації. Зокрема, вона придбала автомобілі преміумкласу Audi Q7 та Porsche Macan загальною вартістю близько 100 тисяч доларів.

У травні співробітники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими поліції затримали організаторку та її спільника під час отримання чергової частини неправомірної вигоди — 4 тисяч доларів.

Тоді організаторці та двом її спільникам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи.

Нині про підозру повідомили ще трьом учасникам злочинної організації.

Корупційну схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Волині.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру лікарю-невропатологу комунальної лікарні та двом його спільникам, які організували масштабний бізнес на торгівлі інвалідністю.

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