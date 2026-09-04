Фото: поліція

Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі двох людей в селі Квітневе Білоцерківського району в четвер, 3 вересня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

В криниці на вулиці Тараса Шевченка завглибшки близько 20 метрів виявили тіла двох чоловіків.

За допомогою верхолазного спорядження рятувальники спустилися в колодязь, підняли загиблих на поверхню та передали працівникам поліції.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 25 серпня у Тернополі двоє чоловіків загинули через обвал ґрунту під час проведення земляних робіт у траншеї завглибшки близько 6 метрів.