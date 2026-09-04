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04 вересня 2026, 16:25

"Дрон був спрямований прямо у кабінет керівника СБУ": Зеленський про атаку на Київ

04 вересня 2026, 16:25
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Фото: Українська правда
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Російський безпілотник 4 вересня влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з керівником СБУ Олександром Покладом, передає RegioNews.

За словами президента, будівля розташована навпроти Софійського собору. На місці працюють усі екстрені служби.

"На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу", — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що російський дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ. Він також доручив Олександру Покладу підготувати відповідь Росії на удар.

"Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь", — заявив президент.

Наразі на місці влучання працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки та постраждалих уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі.

Пізніше він додав, що внаслідок атаки пʼятеро людей постраждали. Чотирьох поранених медики госпіталізували.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 4 вересня, російський дрон вдарив по літаку в київському аеропорту "Жуляни".

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СБУ Київ дрон атака Зеленський
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