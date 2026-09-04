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04 вересня 2026, 17:59

Шлях до Румунії через Чернівці: на Дніпропетровщині зловили переправника ухилянтів

04 вересня 2026, 17:59
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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На Дніпропетровщині правоохоронці викрили 24-річного чоловіка, який, за даними слідства, організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Свої послуги він оцінював у 5 тисяч доларів

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурант підшукував чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно виїхати з України. Одному з потенційних "клієнтів" він запропонував допомогти перетнути кордон із Румунією поза офіційними пунктами пропуску.

Для цього чоловік мав прибути до Чернівців. Звідти його планували доправити до державного кордону та незаконно переправити на територію Румунії.

2 вересня правоохоронці задокументували отримання фігурантом 5 тисяч доларів за сприяння в незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон. Після передачі коштів 24-річного чоловіка затримали.

Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру лікарю-невропатологу комунальної лікарні та двом його спільникам, які організували масштабний бізнес на торгівлі інвалідністю.

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Руминія Чернівці Дніпропетровська область ухилянти
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