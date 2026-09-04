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04 вересня 2026, 17:45

В Одесі повідомили про підозру чоловіку, який розбещував і знімав порно з малолітніми дітьми

04 вересня 2026, 17:45
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Фото: Одеська обласна прокуратура
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В Одесі прокуратура повідомила про підозру 38-річному місцевому жителю, якого підозрюють у вчиненні злочинів сексуального характеру щодо малолітніх дітей

Про це повідомила прокуратура Одеської області, передає RegioNews.

За даними слідства, протягом майже двох років його жертвами стали семеро дівчат віком від 10 до 11 років.

Чоловік знайомився з дітьми в інтернеті, після чого переводив спілкування у Telegram. Там він вів із ними розмови сексуального характеру, надсилав оголені фотографії, психологічно тиснув на дівчат, погрожував та шантажував їх.

За даними прокуратури, таким чином підозрюваний схиляв дітей до створення фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру. Надалі він поширював ці матеріали серед інших дітей.

Крім того, правоохоронці встановили, що чоловік регулярно завантажував та зберігав дитячу порнографію.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття підозрюваного під варту без права внесення застави.

Чоловіку повідомили про підозру. Остаточну правову оцінку його діям має надати суд.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чоловіка за розбещення хлопчиків і дитячу порнографію. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

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