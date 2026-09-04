В Одесі повідомили про підозру чоловіку, який розбещував і знімав порно з малолітніми дітьми

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі прокуратура повідомила про підозру 38-річному місцевому жителю, якого підозрюють у вчиненні злочинів сексуального характеру щодо малолітніх дітей

Про це повідомила прокуратура Одеської області, передає RegioNews .

За даними слідства, протягом майже двох років його жертвами стали семеро дівчат віком від 10 до 11 років.

Чоловік знайомився з дітьми в інтернеті, після чого переводив спілкування у Telegram. Там він вів із ними розмови сексуального характеру, надсилав оголені фотографії, психологічно тиснув на дівчат, погрожував та шантажував їх.

За даними прокуратури, таким чином підозрюваний схиляв дітей до створення фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру. Надалі він поширював ці матеріали серед інших дітей.

Крім того, правоохоронці встановили, що чоловік регулярно завантажував та зберігав дитячу порнографію.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття підозрюваного під варту без права внесення застави.

Чоловіку повідомили про підозру. Остаточну правову оцінку його діям має надати суд.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чоловіка за розбещення хлопчиків і дитячу порнографію. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.