У Черкасах автомобіль збив 10-річного хлопчика на самокаті

Фото: поліція Черкаської області

У Черкасах 3 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувався 10-річний хлопчик. Аварія сталася близько 18:25 на вулиці Сумгаїтській

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

За попередніми даними поліції, 20-річний водій автомобіля Skoda Octavia не надав переваги в русі та наїхав на дитину, яка на самокаті перетинала проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

Хлопчика з травмами доставили до лікарні. Медики його оглянули, однак батьки дитини відмовилися від госпіталізації.

За фактом ДТП слідчі Черкаського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що у Харкові поліцейські затримали 18-річного водія автомобіля BMW, якого підозрюють у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. За попередніми даними, юнак керував автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння.